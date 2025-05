Formoso do Araguaia: Motorista de transporte escolar morre acidente na TO-070; outras cinco pessoas do outro veículo ficaram feridas

Por Wesley Silas

Na manhã desta quarta-feira, um grave acidente de trânsito ocorreu na rodovia TO-070, entre Formoso do Araguaia e Sandolândia, resultando na morte de um motorista de transporte escolar de Formoso do Araguaia. O incidente aconteceu a cerca de 35 km de Formoso do Araguaia e envolveu uma Mitsubishi Pajero Sport e uma Kombi escolar no momento em que ia buscar alunos na zona rural.

O motorista da Kombi ficou preso nas ferragens do veículo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os ocupantes da Pajero Sport, que viajavam do Estado de Goiás com destino a Redenção, no Pará, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital em Formoso do Araguaia.

As autoridades estão investigando as causas do acidente, enquanto a comunidade local lamenta a perda do motorista da Kombi.