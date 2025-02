Governador entrega novos veículos para Sefaz e lança Loteria Estadual nesta terça-feira, 18

Por Redação

Entrega de veículos objetiva reforçar a frota da Sefaz para fortalecer a infraestrutura logística da pasta; implementação da Loteria Estadual vai aumentar as receitas financeiras do Estado



O governador Wanderlei Barbosa realizará, nesta terça-feira, 18, a partir das 9 horas, a entrega de 46 novos veículos para a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), com o intuito de reforçar a frota e fortalecer o combate à sonegação fiscal no Tocantins. Em seguida, o chefe do Executivo participa do lançamento oficial da Loteria Estadual do Tocantins, que prevê a instalação, a operação e a manutenção de unidades lotéricas estaduais em todos os 139 municípios.

As ações ocorrem na Ala Sul e na Sala de Reuniões do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, respectivamente, em Palmas.

Entrega de veículos

Com a entrega de 46 novos veículos à Sefaz, o Governo do Tocantins visa garantir mais eficiência no atendimento às demandas dos serviços administrativos e nas operações fiscais em todo o estado. Os veículos serão distribuídos conforme as necessidades de cada Delegacia Regional de Fiscalização Estadual, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho para as equipes que atuam diretamente na fiscalização e na arrecadação estadual. As unidades beneficiadas são as regionais de Alvorada, Araguatins, Araguaína, Colinas, Gurupi, Miracema, Palmas, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional, Taguatinga e Tocantinópolis.

Lançamento da Loteria Estadual

O lançamento da Loteria Estadual, que abrangerá os 139 municípios do Tocantins, tem o objetivo de aumentar as receitas financeiras do Governo do Estado, promovendo a geração de novos empregos e a implementação de projetos sociais, especialmente na área esportiva. A concessão do serviço público lotérico já foi formalizada pelo Governo do Tocantins e ficou sob responsabilidade do Consórcio Lototins, que atuará na implantação e na operação da Loteria Estadual pelos próximos 20 anos. Durante o evento, o governador Wanderlei Barbosa concederá a autorização para o início das operações.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins