Governo do Tocantins estabelece parceria para implantar sinalização náutica do HE Luiz Eduardo Magalhãe

Nesta quinta-feira, 14, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Turismo, participou da assinatura de um contrato entre a Sociedade Amigos da Marinha (Soamar) e a empresa Safe Offshore Serviços Marítimos para a elaboração do projeto executivo de balizamento e sinalização náutica diurna e noturna em parte do lago da UHE Luiz Eduardo Magalhães.

Valquíria Rezende, presidente da Soamar expressou a importância da atuação da iniciativa.

“Hoje a gente planeja exatamente como será a sinalização que vai propiciar a todos os municípios do Tocantins, especialmente os que estão vinculados ao lago, a sinalização e a ocupação consciente economicamente falando, falando em forma de turismo, falando em forma de desenvolvimento social e desenvolvimento integral de todos os municípios que margeiam o lago.”, acrescentando que a iniciativa visa melhorar a segurança para os diversos usos do lago, tanto para os moradores locais quanto para os turistas.

O presidente da Safe Offshore Serviços Marítimos, Jhlfran Alcantara da Costa agradeceu o convite. “Somos muito gratos por estar participando desse momento de desenvolvimento socioeconômico do lago. Palmas tem esse lago, esse grande espelho de água que ainda é inexplorado e agora com a implantação da sinalização náutica, fatalmente será um foco de novos turistas, de nova exploração do esporte recreio que acontece em muitas capitais”

O secretário do Turismo, Hercy Filho, ressaltou a importância do projeto para o setor turístico. “É uma felicidade poder dar melhoria de navegabilidade e da sinalização através desse projeto. Estamos impulsionando um aspecto crucial e altamente lucrativo para o turismo. Portanto, é com gratidão que reconhecemos todos os parceiros envolvidos, incluindo os municípios que têm o lago como, o convênio estruturador e especialmente a Marina, que se tornou uma parceira excepcional neste empreendimento”.

Etapas

A primeira etapa desse projeto abrangerá a sinalização das áreas de uso público do lago da UHE-Luiz Eduardo Magalhães, em Palmas e Porto Nacional (Luzimangues). Os atores desse projeto esperam que a medida não só aumente a segurança, mas também estimule a realização de eventos náuticos de âmbito nacional e internacional, incluindo campeonatos de pesca esportiva, um dos principais atrativos turísticos do estado. A próxima fase do projeto envolve a implementação da sinalização, prevista para ser concluída até o próximo ano.

Histórico

O desenvolvimento desse projeto só foi possível após um levantamento Batimétrico realizado pela Marinha em 2022, com apoio financeiro do Governo Estadual por meio da Secretaria do Turismo (Setur). O financiamento do Projeto Executivo também contará com recursos da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

A reunião contou com a participação de diversas entidades e órgãos, como Marinha, Somar, Ageto, Naturatins, Fecomércio, Abrasel, Abav, Abih, Abrajet, Aprotur, Consórcio C.I Lago, Palmas Convention Bureau, Secretaria da Pesca e Aquicultura do Tocantins, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Prefeitura de Palmas, Prefeitura de Porto Nacional, Prefeitura de Miracema e Prefeitura de Lajeado, além da empresa CCR Safe Offshore.