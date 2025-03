Governo do Tocantins realiza o lançamento oficial da Agrotins 25 anos nesta segunda, 31

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e seus parceiros realizam nesta segunda-feira, 31, às 10 horas, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, o lançamento oficial da 25ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos).

Com o tema AgroEvolução, a Agrotins 25 anos reforça o papel da inovação, da tecnologia e da modernização na agropecuária tocantinense, celebrando 25 anos de avanços e oportunidades. A feira, que ocorre de 13 a 17 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, reunirá expositores, especialistas e produtores rurais em um ambiente de negócios, conhecimento e desenvolvimento do setor.

Durante o lançamento oficial, serão apresentadas as novidades desta edição e a importância do evento para o agronegócio estadual e nacional. Autoridades, representantes do setor produtivo e imprensa estão convidados a participar desse momento especial.