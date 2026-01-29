Gurupi amplia frota da Saúde com três novas ambulâncias para atendimento à população

Por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi passou a contar com três novas ambulâncias incorporadas à sua frota de atendimento. Uma delas, uma Unidade de Suporte Avançado (USA), foi apresentada na manhã desta quinta-feira, 29, em ato realizado na sede da Secretaria, com presença de representantes da gestão municipal, servidores e imprensa local.

A USA, conhecida como UTI móvel, é destinada ao atendimento de pacientes em estado grave ou com risco iminente de morte, como vítimas de traumas, infartos e outros casos de média e alta complexidade. O veículo passa a integrar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Gurupi.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o investimento na Unidade de Suporte Avançado foi de R$ 355 mil, sendo R$ 305 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Gutierrez Torquato, com complementação de recursos do município.

Além da UTI móvel, a pasta recebeu outras duas ambulâncias adquiridas com recursos próprios. Uma será utilizada no transporte de pacientes dentro de Gurupi e a outra, uma ambulância tipo C, de menor porte, ficará à disposição da comunidade do Trevo da Praia, com a finalidade de agilizar o atendimento na região.

A secretária municipal de Saúde, Luana Nunes, afirmou que a incorporação dos veículos deve contribuir para a organização da rede de urgência e do transporte de pacientes, tanto na área urbana quanto na zona rural.

“Ficamos muito felizes com entregas como essa, porque, de fato, nosso trabalho é para a comunidade, para o povo de Gurupi. Quando a gestão funciona, o resultado aparece na ponta. É um trabalho de gestão, que envolve organização, captação de recursos e aplicação correta dos investimentos para garantir um serviço mais eficiente e resolutivo à população de Gurupi”, destacou.

O vice-prefeito também enfatizou o reconhecimento da saúde do município.

“Quando o resultado do trabalho de toda a equipe da saúde é reconhecido não só no Tocantins, mas nacionalmente, isso mostra que há muita entrega e compromisso. Quem acompanha o trabalho da secretária Luana percebe o quanto está sendo feito na saúde de Gurupi”, afirmou.