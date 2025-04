Gurupi consolida reputação no Turismo de Eventos com a XI Intermed Norte

Por Wesley Silas

Nos últimos anos, Gurupi tem se destacado no setor de turismo de eventos, e um marco importante ocorrerá entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Após uma década, a cidade sediará a XI edição do Intermed Norte, organizada pela Atlética de Medicina Carrasca da Universidade UnirG. O evento deve atrair cerca de 3.500 estudantes de instituições renomadas dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão, impactando significativamente a economia local, especialmente nos setores hoteleiro e gastronômico.

Hugo Felix, presidente da Atlética Carrasca, expressa o orgulho de receber acadêmicos de diversas universidades. “É uma grande satisfação acolher estudantes de instituições de prestígio nacional. Esperamos que Gurupi receba o evento com a mesma hospitalidade que eu experimentei ao chegar aqui”, afirma.

Ele destaca também a importância do apoio da Fundação UnirG na realização do evento. “Estamos dedicados a garantir que tudo transcorra com sucesso. Gurupi merece esse reconhecimento”, complementa.

Nayssa, vice-presidente da Atlética e presidente da comissão organizadora, explica que trazer o Intermed para Gurupi reflete o comprometimento com o esporte e o bem-estar dos jovens acadêmicos. “Este evento vai além de uma mera celebração; embora as festas sejam atrativas, o foco principal é o esporte. Os acadêmicos de Medicina, que já lidam com uma rotina intensa de estudos, se preparam arduamente para competir. É impressionante o que eles conseguem realizar em quadra; vale a pena assistir!”, afirma.

Sobre o Campeonato:

O Intermed contará com diversas modalidades, permitindo a participação de equipes masculinas e femininas em competições coletivas, como handebol, basquetebol, voleibol, futsal e futebol society. Além disso, serão promovidas modalidades individuais, incluindo pôquer, tênis de mesa, sinuca e truco, com as equipes representando suas respectivas universidades.

Programação do Intermed:

– Dia 30 de abril: Atrações principais: Kadu Martins e DJ Brenno Paixão.

– Dias 1, 2, 3 e 4 de maio: Início dos jogos nas quadras poliesportivas do SESC, no Ginásio Idanizete de Paula, no Ginásio UnirG (Malvinas) e na AGAB.

A rede hoteleira da cidade já está com as capacidades lotadas, evidenciando o grande interesse pelo evento.

Finalidade do Evento:

A principal missão do Intermed é promover a integração entre estudantes de Medicina de diferentes instituições, estimular práticas esportivas e proporcionar momentos de lazer e cultura para os acadêmicos, que enfrentam uma rotina intensa de estudos.