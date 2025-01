Gurupi Esporte Clube apresenta técnico e elenco para o Tocantinense 2025

Por Redação

Na tarde desta quinta-feira, o Gurupi Esporte Clube realizou no Estádio Resendão, a apresentação oficial de seu elenco para a disputa do Campeonato Tocantinense 2024. Composta por 24 atletas, a equipe contará também com uma dedicada comissão técnica, todos determinados a conquistar o título da competição.

Durante o evento, a prefeita Josi Nunes desejou sucesso à equipe para a temporada 2024. Em sua mensagem, ela expressou apoio e otimismo quanto ao desempenho do time no campeonato.

O novo treinador do Gurupi, João Carlos Cavalo, também se pronunciou. Ele destacou seu compromisso em fazer história no clube, ressaltando que o time está plenamente motivado e preparado para lutar pelo título.