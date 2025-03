Gurupi sedia etapa pioneira do Campeonato Estadual de IPSC

Por Wesley Silas

O Clube de Preservação Ambiental e Tiro Esportivo de Gurupi (CPATEG) será o anfitrião da primeira etapa do Campeonato Estadual de IPSC no Tocantins. Neste ano, pela primeira vez, a competição oferece uma prova de nível 3, reconhecida pela Internacional de IPSC e pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), destacando-se no cenário do tiro esportivo.

O evento ocorrerá nos dias 5 e 6 de abril, com um total de 12 pistas de IPSC, exigindo pelo menos 227 disparos, além de uma pista de saque rápido e um desafio do aço. A competição já atraiu inscrições de competidores de vários estados, movidos pelo alto nível de competitividade desta etapa.