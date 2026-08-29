Homem desaparece durante romaria religiosa em Natividade

da redação

Paulo Sérgio Pereira dos Santos, de 49 anos, está desaparecido desde o dia 11 de agosto, quando participava da Romaria do Senhor do Bonfim, em Natividade, no sudeste do Tocantins. Morador de Porto Nacional, ele estava acompanhado de familiares e havia apresentado episódios de convulsão antes de desaparecer. Segundo a família, Paulo saiu do acampamento e não retornou. Ele vestia bermuda e boné e estava sem camisa.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram buscas na região, mas o homem ainda não foi localizado. O caso é investigado pela 98ª Delegacia de Polícia de Natividade. Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas à Polícia Civil pelo telefone 197.