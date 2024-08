Inova Cerrado: inscrições prorrogadas até 15 de setembro

Oportunidade visa contemplar ideias de empreendedores e pesquisadores do Tocantins

Os empreendedores e pesquisadores do Tocantins interessados em submeterem suas propostas focadas em bioeconomia e sustentabilidade para a região do Cerrado terão mais uma chance de participar do Inova Cerrado – Módulo de Ideação. As inscrições, que são gratuitas, foram prorrogadas até o dia 15 de setembro, por meio do site programas.sebraestartups.com. br/in/cerradoid2024

O programa Inova Cerrado apoia financeiramente soluções e ideias de negócios inovadores da bioeconomia, que tenham o bioma Cerrado como base. Além do Tocantins, serão contemplados projetos em fase de ideação nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Piauí.

Adelice Novak, analista do Sebrae Tocantins, informa que para participar do edital não é necessário ser exatamente uma empresa com CNPJ. Ao todo, serão selecionadas 30 propostas do Tocantins, as quais receberão capacitações e mentorias durante aproximadamente três meses, além de concorrerem a uma premiação de até R$ 15 mil por ideia inovadora. “O objetivo é gerar novas oportunidades de negócios, agregar valor a empresas existentes no Estado e fortalecer o ecossistema da bioeconomia, por meio de inovação e sustentabilidade. A ideia é conectar empreendedores às necessidades do perfil do novo consumidor”.

O edital faz parte de uma estratégia do Sistema Sebrae, direcionada para fomento, apoio e desenvolvimento de pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras ligadas ao bioma Cerrado, que tenham como premissa a atuação direta ou indireta para preservação ou uso sustentável dos recursos da biodiversidade e da capacidade produtiva desse importante bioma.

A iniciativa contempla apoio a projetos focados na preservação, conservação ou utilização sustentável de recursos naturais do bioma e que tenham suas soluções aplicadas às seguintes áreas: Agricultura e Pecuária; Alimentos e Bebidas; Bioenergia e Biocombustíveis; Casa e Construção; Comunicação e Entretenimento; Ecoturismo; Floresta; Fármacos, Fitoterápicos e Nutracêuticos; Higiene, Perfumaria e Cosméticos; Logística e Mobilidade; Moda e Design; Químicos e Novos Materiais; Tecnologia da Informação, entre outros.