INSS promove atendimentos no Jalapão

Serviços como requerimentos de benefícios, informações e outras orientações serão disponibilizados nos dias 28 e 29 de maio

Por Redação

Nesta quarta (28) e quinta-feira (29), haverá ação do Programa de Educação Previdenciária (PEP) INSS na Comunidade Quilombola do Mumbuca, no Jalapão/TO. A comunidade fica no município de Mateiros/TO e a ação é promovida pela Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Palmas, Tocantins.

A iniciativa consiste na realização de atendimentos, tais como: aposentadorias, pensões, auxílios diversos, orientações, informações e palestra para facilitar o acesso aos direitos previdenciários.

Para mais informações, o INSS disponibiliza os canais de atendimento Meu INSS (aplicativo e portal) e Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, pelo horário de Brasília (DF).

Mário Henrique Fernandes de Assis, Secom/TO

