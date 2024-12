Ivanilson Marinho lidera chapa para Mesa Diretora da Câmara de Gurupi com ampla aliança

Por Wesley Silas

A chapa “Parlamento Participativo” se apresenta como a principal candidata à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gurupi para o biênio 2025/26, com o apoio de 10 dos 17 vereadores que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025.

“Gostaria de agradecer a Deus pelos cuidados recentes e aos nossos apoiadores, incluindo o governador Wanderlei Barbosa, o senador Eduardo Gomes e cada vereador presente. Agradeço também à prefeita Josi, cuja liderança consolidou a formação da chapa ‘Parlamento Participativo'”, declarou Ivanilson Marinho.

Confira as falas dos vereadores:

A prefeita Josi Nunes expressou gratidão à população de Gurupi e à classe política, ressaltando a parceria com o governador Wanderlei Barbosa, deputados estaduais e a bancada federal. “Parceria é um pilar contínuo em nossa gestão. Agradeço ao vereador Rodrigo Ferreira e à vereadora Marílis Fernandes, que, apesar de não integrar nossa base, sempre manteve um diálogo franco. Agradeço também ao Walter Coelho, recém-chegado, que, mesmo tendo participado de outra composição, sempre cultivou ótimas relações conosco”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito diplomado, Adailton Fonseca (PL), enalteceu o Poder Legislativo como reflexo da diversidade da população, parabenizando os vereadores pela escolha de um modelo de trabalho colaborativo. “Esta é a ‘Casa do Povo’, o mais belo dos poderes. A cidade de Gurupi vive um momento excepcional de desenvolvimento econômico e social, graças ao empenho de todos vocês no Executivo, no Legislativo e à gestão da prefeita Josi, que tem sido reconhecida pela população”, concluiu Adailton Fonseca.

Confira as falas da prefeita Josi Nunes e do seu vice diplomado, Adailton Fonseca: