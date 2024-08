Josi Nunes oficializa candidatura oficial à reeleição em convenção com a presença de grande público em Gurupi e importantes líderes políticos

Na noite desta segunda-feira, 5, Gurupi foi palco de uma grande mobilização para a convenção do União Brasil, que oficializou a candidatura da prefeita Josi Nunes à reeleição, ao lado do empresário Adailton Fonseca, que integrará a chapa como vice-prefeito. Ao sair da convenção a prefeita respondeu os ataque recebidos durante os discursos dom candidato Eduardo Fortes (PSD), principalmente o ex-governador, Laurez Moreira (PDT). “Ja vi pessoas que tiveram 08 de mandando para fazer a revolução que precisava e não conseguiram e eu estou fazendo. Isso incomoda muita gente , mas não vou ligar às críticas porque elas são infundadas e eu provar todas elas para a nossa comunidade e vou dar uma resposta: Porque não fizeram antes? Nós estamos transformando esta cidade e não adiante boatos, fake News porque o povo está vendo a realidade”, disse.

Por Redação

Conforme a coordenação da campanha, em torno de 5 mil pessoas compareceram ao evento histórico que reuniu senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos das maiores cidades do estado, além de lideranças dos partidos que apoiam Josi.

A prefeita conta com o apoio dos senadores Professora Dorinha e Eduardo Gomes, dos deputados federais Carlos Gaguim e Pedro Júnior, dos deputados estaduais Eduardo do Dertins, Jair Farias e Luana Ribeiro, dos prefeitos Diogo Borges (Talismã), Wagner Rodrigues (Araguaína), Celso Morais (Paraíso do Tocantins), e do presidente estadual do Podemos, Tiago Dimas.

“Gurupi, por muito tempo, não recebeu a atenção que merecia e não prosperou como deveria. No entanto, desde que assumi, tenho me dedicado a transformar a nossa cidade e a deixar uma marca positiva na sua história. Hoje, Gurupi está em boas mãos. Sou imensamente grata a todos que estão nos apoiando na transformação que estamos promovendo e na melhoria da vida dos nossos cidadãos”, afirmou Josi.

Apoio federal

A senadora Professora Dorinha lembrou o quanto Josi Nunes investe em Gurupi e nas obras estruturantes.

”Josi Nunes está fazendo asfalto de verdade que não vai derreter. Eu vim aqui hoje para reforçar meu compromisso com a prefeita Josi Nunes em contar com os recursos federais e com meu trabalho. Ela tem humildade e é respeitada em Brasília”, afirmou a senadora ao lembrar da Via da Integração Governador Siqueira Campos, da pavimentação histórica feita na cidade, da construção da Nova Rodoviária, todas são obras viabilizadas pela prefeita Josi Nunes.

O senador Eduardo Gomes, enfatizou a necessidade de mais quatro anos para que Josi conclua esse ciclo de desenvolvimento. “Josi Nunes está fazendo a diferença em Gurupi com investimentos federais e obras estruturantes de longo prazo. São melhorias na qualidade do asfalto, avanços no setor de saúde com recursos municipais e federais, e projetos importantes como a modernização do aeroporto e a construção da nova rodoviária”, afirmou o senador em vídeo enviado para a convenção.

Ao reafirmar o apoio à reeleição de Josi Nunes, o deputado federal Carlos Gaguim, lembrou que a prefeita percorreu os corredores do Senado Federal, de ponta em porta buscando apoio e recursos para Gurupi. “Pela primeira vez na história, Gurupi tem a maior parceria de recursos para o nosso povo. A prefeita Josi Nunes conhece a realidade da cidade, ela trabalha 24 horas para honrar a confiança do povo e honrar seus pais, que tanto fizeram pela cidade. Josi Nunes tem projeto, grupo e meios para continuar levando o melhor para cada cidadão”, defendeu.

Experiência faz a diferença

A prefeita Josi Nunes expressou sua gratidão pela confiança do povo de Gurupi.

“Estou muito feliz com os resultados que estamos alcançando em todos os cantos da cidade. Estamos resgatando o orgulho e o sentimento de pertencimento do nosso povo. Tenho coragem, experiência e conhecimento para fazer muito mais por Gurupi, com uma gestão comprometida, responsável e que entrega resultados”, declarou Josi.

Adailton Fonseca, que se junta à chapa como vice-prefeito, destacou a importância de sua experiência empresarial e sua paixão por Gurupi. “Acredito no desenvolvimento econômico alinhado ao social. Josi Nunes faz isso muito bem. Traz dignidade e ajuda as pessoas sem expor os mais fragilizados. O Cartão Acolhe é um bom exemplo de projeto que deu certo. Ele gera renda, emprego e muda a vida dessas famílias. Com muita determinação e força de vontade vamos percorrer Gurupi e transmitir essas boas novas”, enfatizou.

