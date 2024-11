Justiça decreta prisão preventiva de mãe de bebê que morreu em Peixe

da redação

A mãe do bebê de 1 ano e 5 meses que chegou morto ao Hospital Municipal de Peixe, no sul estado, passou por audiência de custódia no fim da tarde desta segunda-feira (18). O juízo da Comarca de Peixe decretou a prisão preventiva da mulher, que tem 20 anos.

A audiência de custódia começou depois das 17h30 de forma virtual e seguiu até o início da noite com a prisão sendo mantida, segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins. O padrasto também passaria por audiência de custódia, mas a sessão acabou sendo cancelada.

Segundo informou a Polícia Militar (PM), o bebê chegou ao hospital por volta das 23h, sem vida. O corpo da criança passou por uma avaliação médica que identificou as marcas no tronco, abdômen e face. Também havia sinais que indicavam possível abuso sexual contra o bebê.