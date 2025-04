Leoni celebra 40 anos de carreira com show em Gurupi às vésperas do Dia dos Namorados

Fundador do Kid Abelha e ícone dos anos 80, cantor se apresenta no dia 6 de junho, em formato acústico, no Palaciu’s Real

Por Redação

Gurupi será palco de uma noite especial com clima de nostalgia e romantismo. O cantor e compositor Leoni, um dos grandes nomes do pop rock nacional dos anos 80, se apresenta na cidade no dia 6 de junho, sexta-feira, no Palaciu’s Real. O evento, realizado pela GPI Music, acontece às vésperas do Dia dos Namorados e promete emocionar o público com um show intimista em formato voz e violão.

A apresentação celebra os 40 anos de carreira do artista, que iniciou sua trajetória como fundador do Kid Abelha, onde atuou como baixista e principal compositor. Com a banda, conquistou quatro discos de ouro. Em 1986, seguiu carreira com os Heróis da Resistência, com quem lançou três discos e realizou turnês por todo o Brasil, somando mais um disco de ouro à carreira. Desde 1993, Leoni segue carreira solo e já soma sete álbuns lançados.

Com um repertório que inclui sucessos como Garotos II, Por Que Não Eu?, Fotografia e Só Pro Meu Prazer, o show reúne clássicos que marcaram gerações. Ao longo das décadas, o artista também firmou parcerias com nomes como Cazuza, Herbert Vianna, Zélia Duncan, Frejat, Xande de Pilares, Ivan Lins e Ney Matogrosso.

Os ingressos e demais informações serão divulgados em breve pela produção. O evento promete ser um dos destaques culturais do primeiro semestre em Gurupi.