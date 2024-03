“Marcha para Jesus” pode se torna patrimônio cultural do Tocantins, prevê PL do deputado Eduardo Mantoan

Por Redação

O deputado Eduardo Mantoan (PSDB) é autor do Projeto de Lei que inclui a “Marcha Para Jesus” na lista de eventos pertencentes ao patrimônio cultural e imaterial do Tocantins.

Caso seja aprovada, a lei garantirá maior notoriedade à já tradicional manifestação religiosa do Estado, atraindo mais participantes e movimentando a economia.

“A Marcha para Jesus é um dos principais eventos do calendário cristão tocantinense. Todos os anos, milhares de pessoas vão à celebração em busca de fortalecer a fé e participar desta confraternização entre os irmãos em Cristo”, explicou Mantoan.

A inclusão da Marcha para Jesus no rol de manifestações do patrimônio do Tocantins também pretende promover a valorização e sua preservação deste evento.

Homenagem

Na sessão de hoje (12), o parlamentar apresentou um requerimento solicitando Voto de Aplausos ao Pr. José Suimar Caetano Ferreira em homenagem aos 27 anos da 2ª Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério da Missão no Tocantins – Projeto Restaurando Vidas. “A homenagem é um reconhecimento à dedicação do Pastor José Suimar à frente da Presidência do Ministério ao cumprir a missão evangelizadora e ao realizar relevantes obras sociais”, ressaltou o deputado Mantoan.