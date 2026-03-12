Tragédia em Gurupi: Rompimento de represas em cadeia causa inundação repentina e rastro de destruição

Por Wesley Silas

O que deveria ser o alívio após uma manhã de chuva transformou-se em um cenário de desespero para dezenas de famílias em Gurupi nesta quinta-feira, 12. Enquanto o sol começava a brilhar à tarde, uma “onda” inesperada atingiu o Córrego Pouso do Meio, inundando residências e pegando moradores de surpresa. A suspeita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é grave: rompimentos de represas em cadeia na zona rural.

O fenômeno da “água que sobe no sol”

Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, o Secretário de Meio Ambiente, Diego Rocha, relatou um fenômeno atípico. Segundo ele, o nível do córrego já estava baixando após as chuvas matinais, mas, por volta das 15h30, as águas voltaram a subir de forma avassaladora, mesmo sem uma gota de chuva no céu.

“A população indicou que a água subiu de forma acelerada em toda a extensão do córrego. Já estávamos com sol forte e sem indicativo de chuva, o que levanta a hipótese de rompimento de barramentos na zona rural”, afirmou Rocha.

Rastro de destruição nos setores

Os impactos foram sentidos em diversos pontos da cidade, atingindo em cheio os setores Cajoeiro, Canaã, Jardim Tocantins e Setor da Luz. A estimativa inicial é de que mais de 30 residências tenham sido invadidas pelas águas.

A Prefeitura mobilizou uma força-tarefa com Defesa Civil, brigadistas e agentes ambientais. O trabalho é manual e urgente: “Estamos entrando rua por rua, casa por casa, ajudando idosos e retirando móveis para salvar o que ainda é possível”, destacou o secretário.

Punição para o crime ambiental

A gestão municipal não pretende deixar o episódio impune. Com o auxílio de drones na área urbana e equipes de fiscalização em campo na zona rural a partir de amanhã, o objetivo é rastrear a origem do desastre.

O Secretário foi enfático sobre a responsabilidade dos proprietários de terras: “Provavelmente são barramentos irregulares. Uma vez identificados, os responsáveis serão autuados por crime ambiental diante dessa tragédia”. A suspeita é de que o estouro de uma represa principal tenha causado um efeito dominó em outras estruturas menores rio acima.

O Portal Atitude segue acompanhando o trabalho das equipes de resgate e a investigação sobre as causas dessa inundação que chocou a comunidade de Gurupi.