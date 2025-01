Moradores cobram manutenção da ponte na TO-485 entre Taguatinga e Bom Jesus; AGETO divulga alternativas de rotas

Por Wesley Silas

A ponte localizada na rodovia TO-485, entre Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, nas proximidades de Mimosa, encontra-se em estado precário há anos. As tentativas de reparo realizadas até agora não foram eficazes, comprometendo seriamente a capacidade da região de transportar sua produção de gado e soja.

“Os moradores da região estão preocupados com a possibilidade da ponte desabar, pois a situação perdura por alguns anos”, disse um morador de Taguatinga ao Portal Atitude.

Segundo um motorista de Taguatinga, atualmente, até mesmo caminhões de menor porte têm enfrentado dificuldade para atravessar a estrutura, que se tornou um obstáculo para o transporte adequado e seguro. A comunidade local exige uma intervenção eficaz por parte das autoridades, buscando uma solução definitiva para o problema antes que a situação se agrave a ponto de comprometer o acesso à região ou culminar em eventuais tragédias.

O que diz a AGETO

Em Nota, a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) informou que enviou uma equipe técnica para averiguar e levantar os dados para a recuperação da estrutura da ponte sobre o Rio Conceição, na rodovia TO-487, em Taguatinga (TO).

“Após a análise da equipe de campo a Ageto terá dados mais precisos para tomar as devidas providências. A Ageto informa também, que a ponte já se encontra parcialmente interditada para caminhões e devidamente sinalizada”, esclareceu a AGETO e enviou ao Portal Atitude rotas alternavas de acesso.

Rotas alternativas

Para acesso a região está sendo considerado a seguintes Rotas para Transportes Pesados:

Rota Curta – aprox. 132km

TO 487 – Ponte Rio Conceição / Taguatinga (42km) – rodovia não pavimentada.

TO 110 – Taguatinga sentido a Ponte Alta do Bom Jesus (40km) – rodovia pavimentada.

TO-485 – Ponte Alta do B. Jesus sentido Povoado Mimosa dos Marins (50km) – rodovia não pavimentada.

Rota Longa – aprox. 222km

TO 487 – Ponte Rio Conceição sentido Ent BR-242 (22km) – rodovia não pavimentada

Cabe lembrar os eventos passados, como os problemas enfrentados com a ponte JK em Estreito, TO, onde a falta de manutenção adequada resultou em desafios significativos para a comunidade.