Na tribuna, senadora Professora Dorinha destaca feitos positivos do Governo do Tocantins

Por Redação

A parlamentar citou o crescimento da economia local. Segundo dados do Banco do Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado subiu 11,4% em 2023. Na pesquisa do comércio do BB, o Tocantins também registrou o melhor resultado no segmento entre os estados brasileiros, com um aumento de 11,6% no setor, comparado ao mesmo período de 2022.

Conforme dados do IBGE, o Tocantins ostenta o melhor rendimento domiciliar per capita entre os estados das regiões norte e nordeste do país em 2023. Cada habitante do estado recebeu em média R$ 1.581 no ano passado. “Tudo isso é fruto do trabalho árduo do governo do estado na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social tocantinense”, disse Dorinha.

A senadora ainda citou a redução do índice de desemprego. Enquanto a taxa anual de desocupação do país foi de 7,8% em 2023, o Tocantins conseguiu ter a maior redução da taxa de desemprego comparada a outros estados, passando de 15% para 5,8%.

Segundo a Professora Dorinha, o ano de 2023 foi de muitas conquistas, resultados positivos e equilíbrio financeiro do estado. Na educação, a parlamentar falou do investimento em tecnologia de quase R$ 50 milhões para a aquisição de diversos equipamentos de informática para modernizar e qualificar os profissionais da educação da rede estadual de ensino. Citou ainda o Profe Digital, um programa estadual de modernização da educação, fomentando inovações científicas, tecnológica, educacional e assistiva.

Falou ainda da implementação do Pronto Tocantins, uma iniciativa para diminuir a burocracia e digitalizar a participação dos cidadãos nos processos administrativos, utilizando a tecnologia para promover a acessibilidade.

Na saúde, a senadora falou da ampliação do Hospital Geral de Palmas, a realização de mais de 32 mil cirurgias eletivas, inclusive com parceria com vários consórcios municipais; o pagamento de progressões aos servidores e o apoio da maioria da bancada federal na destinação de mais de R$ 90 milhões em 2023 para a área nas ações de média e alta complexidade.

A senadora Professora Dorinha parabenizou o governador Wanderlei Barbosa pela gestão para melhorar a qualidade de vida do povo tocantinense. “Que tipo de Governo é esse? É um governo comprometido com a prosperidade para os tocantinenses”.