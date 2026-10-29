Naturatins realiza reunião para aprovação do Plano de Manejo da APA Ilha do Bananal/Cantão

Reunião extraordinária será realizada nesta sexta-feira, 30, em Marianópolis, com a participação de membros titulares e suplentes

Por Redação

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão realiza nesta sexta-feira, 30, a reunião extraordinária para apresentação, discussão e aprovação da revisão do Plano de Manejo da unidade.

O encontro será realizado às 9h, no auditório da Câmara Municipal de Marianópolis, com a participação de membros titulares e suplentes.

Plano de Manejo

O Plano de Manejo é um documento técnico que estabelece normas e zoneamento para o uso de uma Unidade de Conservação (UC). Ele é baseado nos objetivos de criação da UC e é fundamental para a gestão do território, visto que a região é estratégica para a produção e conservação. O plano indica quais áreas podem ser utilizadas para produção e quais necessitam de proteção especial, garantindo que as atividades ocorram dentro das normas ambientais.

A revisão do Plano de Manejo busca fortalecer a conservação da biodiversidade, proteger os recursos hídricos e organizar o uso e a ocupação do território. A proposta também prevê diretrizes para atividades produtivas sustentáveis, prevenção de conflitos socioambientais e promoção do desenvolvimento regional, conciliando a preservação ambiental com as necessidades das comunidades locais.

Conselho gestor

O Conselho Gestor é um espaço de participação institucional entre poder público e a sociedade civil, com o objetivo de apoiar a gestão da Unidade de Conservação e seu entorno, buscando a conciliação entre seus conflitos, envolvendo a conservação, a proteção e uso dos recursos naturais.

Entre suas atribuições está estabelecer normas de interesse da APA e acompanhar sua gestão; avaliar, propor, revisar e aprovar, com acompanhamento técnico, o Plano de Manejo da APA, visando o cumprimento dos objetivos da Unidade de Conservação.

APA Ilha do Bananal/Cantão

Instituída pela Lei Estadual nº 907, de 20 de maio de 1997, a APA Ilha do Bananal/Cantão foi criada para assegurar a conservação da fauna, da flora e do solo, além de proteger a qualidade da água e garantir a manutenção das vazões dos mananciais da região.

Gerida pelo Governo do Tocantins, por meio do Naturatins, é a maior Unidade de Conservação do estado, com 1.585.000 hectares. A APA abrange os municípios de Abreulândia, Araguacema, Caseara, Chapada de Areia, Divinópolis, Dois Irmãos, Marianópolis, Monte Santo e Pium. A UC possui um Zoneamento Ambiental, que estabelece normas de uso, condições bióticas, geológicas, agropastoris, extrativistas e culturais da região.