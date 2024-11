No P20, senadora Professora Dorinha defende que maior representatividade feminina seja compromisso internacional

Por Redação

Na abertura do Fórum Parlamentar do G20, com o tema “Rumo à implementação das recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, nesta quarta-feira (06), a senadora Professora Dorinha Seabra (União) destacou que ter maior representatividade feminina em espaços de decisão fortalece as democracias. A parlamentar presidiu a mesa de debates com o tema: Mulheres no poder: Ampliando a representatividade feminina em espaços decisórios. A 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20 ocorreu em julho deste ano em Maceió.

“Nosso compromisso já não é somente com a luta pela igualdade. É também com a construção de arranjos decisórios que reflitam genuinamente nossa diversidade e nossas necessidades. A ampliação da representatividade feminina nos espaços decisórios fortalece nossas democracias e nossa capacidade de construir um futuro mais equilibrado: um futuro socialmente justo e economicamente sustentável.”

Dorinha ressaltou que o aumento da representação e da representatividade política feminina deve ser objetivo comum de todos os países que integram o G20. Citou a necessidade de um arcabouço legal que incentive e assegure a presença de mulheres em todos os níveis de decisão. “Só se cria liderança possibilitando o acesso. A liderança política precisa ser acessível para mulheres em todas as esferas, principalmente naquelas em que a representatividade é historicamente baixa”, disse.

“As iniciativas bem-sucedidas de outros países devem ser devidamente conhecidas por nossas lideranças, para que passem a ser parte do diálogo legislativo do mais alto nível em nosso país. A construção de uma rede internacional de apoio mútuo é, também, fundamental para um diálogo resolutivo, visando o cumprimento de nosso objetivo central, que é a ampliação dos espaços de poder para mulheres na política.”

Sobre o evento

Durante os dias 6, 7 e 8 de novembro o Palácio do Congresso Nacional sedia a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20). Sob o lema “Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, o evento tem como objetivo reunir líderes parlamentares para debater questões globais urgentes, como o combate à fome, a redução da pobreza e a transição ecológica justa e inclusiva.

A Cúpula visa fortalecer a diplomacia parlamentar, promovendo o intercâmbio de ideias e experiências entre os países do G20, com foco na criação de soluções legislativas para os desafios contemporâneos. Além disso, busca-se reforçar a governança global e aproximar os parlamentos das demandas reais das populações, contribuindo para a construção de um futuro mais equitativo e sustentável para todos.

Participam do evento os parlamentos nacionais dos países membros do G20, o Parlamento Pan-Africano e o Parlamento Europeu, assim como países e organismos internacionais convidados.