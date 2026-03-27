Opinião do Leitor: O tino de Josi e o galho seco de Laurez: A sabedoria das imagens na política tocantinense

Em uma análise perspicaz que mistura o ditado popular das barrancas do Rio Peixe com o pragmatismo eleitoral, o analista Erasmo José de Ananias Neto decifra os movimentos recentes do tabuleiro político estadual. O texto destaca a “fotografia da sabedoria” entre a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o governador Wanderlei Barbosa — apontado como um fenômeno de transferência de votos — enquanto questiona o silêncio estratégico e a ausência de Laurez Moreira no encontro da ASSCAM. Entre “falas grossas” e o desafio à CPI, Barbosa reafirma sua liderança alfa, deixando claro que, no jogo do poder, só não pula em galho seco quem sabe ler o peso de quem tem o povo nas mãos.

Por Erasmo José de Ananias Neto *

Macaco sabido não pula em galho seco. Ditado muito fino dito amiúde por Zeca La Pau, observador de tino da política municipal de Peixe nas barrancas do Tocantins.

Sabida, dizia outrora, uma Velha da criança, hoje Prefeita de Gurupi. Essa fotografia espelha sabidoria, disse La Pau.

Já mais de dois pra três textos de análise politica que observamos o peso de Wanderlei Barbosa como cabra de voto e mais, aqui reside a sabedoria da fotografia, capacidade de transferência de votos, as pesquisas tracking mostram. Disse no texto anterior que Wanderlei Barbosa é um fenômeno eleitoral, com denúncias de corrupção, busca e apreensões e tal , mesmo assim a popularidade mantém-se alta.

Digam-nos, quem não quer tirar uma foto com um Cabra bom de voto?

Nesse afunilar, analiso de forma completamente diferente das análises que li e que reputo do mais alto gabarito analítico, o discurso de Wanderlei Barbosa ontem em Palmas na ASSCAM.

Barbosa foi o político alfa quando, de bonézinho playboy filinho de papai, bateu no peito desafiando abrirem a cpi da cesta básica.

Barbosa não desafiou o Legislativo Tocantinense, discordo, como disse, das análise que assim viram.

Barbosa firmou fidelidade eleitoral. Ao falar grosso e bater no peito, falou para o Povo Tocantinense, para o eleitorado que vai dizer “Wanderlei é bom mesmo, falou no tampa da cara dos deputados que não deve e, por isso, não teme a CPi das marmitas”.

Ontem na ASSCAM dos discursos que virarão votos só vi dois, o de Wanderlei Barbosa e de Vicentinho.

Laurez não apareceu. E não se endenteu a ausência sua. Pulou Laurez Moreira em galho seco ao não comparecer no encontro dos Vereadores?

E foto com Wanderlei Barbosa só tirou quem sabido é como a Prefeita de Gurupi, não pula em galho seco.

* Erasmo José de Ananias Neto, Analista de Eleições, do Bom Chambari e da Vida.