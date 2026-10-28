Opinião do Leitor: O valor de cada servidor na construção de uma Universidade

Neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, o Portal Atitude publica um artigo assinado por Jader Tavares, servidor público vinculado à Universidade de Gurupi (UnirG). No texto, o autor reflete sobre a engrenagem coletiva que movimenta a instituição e homenageia os profissionais de todas as categorias — da limpeza e vigilância ao ensino e à gestão — que tornam possível a transformação de vidas pela educação superior.

Por Jader Tavares

Uma Universidade não se constrói apenas com salas de aula, livros, laboratórios ou conhecimento científico. Constrói-se,sobretudo, com pessoas.

Na Universidade de Gurupi – UnirG, docentes, assistentes administrativos, auxiliares de serviços gerais, agentes de vigilância, pedreiros, jornalistas, motoristas, técnicos em telefonia, procuradores jurídicos, encanadores, contínuos e tantos outros profissionais desempenham atividades distintas, mas igualmente necessárias para que a Instituição cumpra sua missão.

Pensemos no início de um dia de trabalho. Chegamos à Universidade e encontramos os ambientes limpos e organizados,tudo preparado para mais uma jornada. Muitas vezes, encontramos também aquele cafezinho à espera, quase como um convite para começar o dia.

Por trás dessa aparente simplicidade, há mãos que trabalharam antes mesmo de muitos chegarem. E aquelas garrafas de café transportadas pelos corredores carregam mais do que uma bebida: representam acolhimento, convivência e, para muitos, o combustível simbólico para enfrentar mais um dia de trabalho. Para quem as prepara e distribui, pode parecer apenas mais uma tarefa; para quem as recebe, pode ser o primeiro gesto de cuidado de uma nova jornada.

Essa cena cotidiana revela algo essencial: há atividades cujo valor vai muito além daquilo que os olhos conseguem enxergar.

É assim que uma Universidade funciona. Enquanto alguns ensinam, outros planejam, organizam, limpam, consertam,protegem, transportam, comunicam, atendem e resolvem. Cada atividade sustenta outras tantas, e o trabalho de cada profissional repercute no trabalho dos demais.

Nenhuma engrenagem funciona plenamente quando uma de suas partes é desconsiderada. Por isso, reconhecer a importância de cada servidor não é apenas uma questão de cortesia ou de homenagem em uma data comemorativa: é compreender a própria natureza do trabalho coletivo.

Em fevereiro de 2026, a UnirG completou 41 anos de história. Essa trajetória é resultado da dedicação de gerações de pessoas que ajudaram e continuam ajudando a construir a Universidade. São profissionais que, em suas diferentes funções, tornam possível que a instituição vá além de suas rotinas administrativas e acadêmicas e cumpra um propósito maior.

Afinal, cada aula ministrada, cada ambiente preparado, cada equipamento reparado, cada processo concluído e cada atendimento realizado ajuda a tornar possível o sonho de quem ingressa na Universidade em busca de uma formação acadêmica, seja na graduação, seja na pós-graduação.

Em cada atividade bem executada, há uma parcela de contribuição para a realização de sonhos e a transformação de vidas.

Vivemos também um momento de renovação de expectativas. A perspectiva de um novo ciclo político e administrativo em 2027 traz consigo a esperança de novos caminhos, novas perspectivas e novas possibilidades. Que esse sentimento de renovação nos inspire, igualmente, a construir um novo tempo para a nossa Universidade: com mais reconhecimento,respeito, cooperação, valorização profissional e consciência de que o sucesso institucional é uma construção coletiva.

Mais do que esperar que os novos tempos tragam mudanças, precisamos cultivar, em nossas relações cotidianas, a disposição de construir um ambiente em que cada pessoa compreenda a importância do próprio trabalho e reconheça o valor da contribuição de cada colega.

Neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, fica uma reflexão: o valor de uma instituição não se mede apenas por suas conquistas, mas também pela capacidade de reconhecer as pessoas que tornam essas conquistas possíveis.

Que cada servidor e servidora da UnirG tenha a certeza de que seu trabalho importa, sua presença faz diferença e sua contribuição integra uma história muito maior do que a tarefa realizada a cada dia.

Feliz Dia do Servidor Público!

Jader Tavares é servidor público vinculado à UnirG.