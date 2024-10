Palmas tem empate técnico entre Janad com 50,3% e Eduardo com 49,7% dos votos válidos e diferença de 1,7% na rejeição

Por Redação

Faltando menos de 72 horas para o início da votação, o instituto Paraná Pesquisas mostra um cenário, completamente indefinido no segundo turno da Capital com diferença a favor da candidata Janad para Eduardo Siqueira de apenas 0,6% na estimulada no comparativo dos votos válidos e 1% na espontânea.

Estimulado votos válidos:

O instituto Paraná Pesquisas mostra uma cenário eleitoral em Palmas completamente indefinido devido ao empate técnico entre Janad Valcari (PL), com 50,3% e Eduardo Siqueira (PL), com 49,7% dos votos válidos, como mostra o instituto Paraná Pesquisas, o que mais acerta no Brasil. Os números são da modalidade estimulada e considera apenas os votos válidos, descartando brancos, nulos e indecisos.

Estimulada:

“Os números animaram a militância de Janad nesta reta final, uma vez que as pesquisas internas realizadas logo após o primeiro turno, mostravam Eduardo na frente por um percentual considerável, mas que foi sendo reduzido com o passar dos dias, até culminar com o chamado “X”, que é quando o candidato que estava atrás ultrapassa o que estava na frente. Ou seja: há menos de três dias da votação ela chega tendência de subida e Eduardo com uma tendência de queda, o que pode representar uma diferença ainda maior na apuração das urnas”, avaliou a assessoria da coligação de Janad Valcare.

ESPONTÂNEA

A modalidade espontânea, que é quando o entrevistador não mostra quem são os candidatos, o quadro também é de empate técnico, com uma vantagem ligeiramente maior para Janad, que aparece com 38,6% contra 37,6% de Eduardo Siqueira. Brancos e nulos somam 4,9% e outros 18,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder a pergunta.

REJEIÇÃO

Segundo a pesquisa Eduardo Siqueira é o mais rejeitado, com 42,8% dos eleitores entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto Janad Valcari conta com 41,1% dos eleitores afirmando rejeitar seu nome.

Confira AQUi neste link a íntegra da pesquisa.

METODOLOGIA

A Paraná pesquisas entrevistou 800 eleitores em Palmas de 20 a 23 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade estatística. A pesquisa está registrada sob o número TO-07300/2024.