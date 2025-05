Peixe: Um destino promissor para o Turismo com a Feira Sabor e Artes e as riquezas do Rio Tocantins

Por Wesley Silas

No próximo final de semana, a cidade de Peixe acolherá a Feira Sabor e Artes, um evento que promete impulsionar o turismo e exaltar as belezas naturais e culturais da região. A prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Turismo, Claudia Valle, está empenhada em diversificar as opções turísticas da cidade e atrair visitantes do sul e sudeste do Tocantins. A feira ocorrerá nos dias 2 e 3 de maio e celebrará a rica gastronomia e o artesanato local.

Peixe destaca-se não apenas pelos eventos gastronômico e cultural, mas também pelas maravilhas do Rio Tocantins, que oferece uma variedade de atividades de lazer e aventura ao ar livre. A cultura vibrante da população local, rica em tradições e folclore, promete proporcionar uma experiência única aos turistas que visitam a cidade.

Além da Feira Sabor e Artes, o mês de maio trará outras atrações significativas. No dia 31, ocorrerá a Missa do Vaqueiro, parte essencial do Festejo do Divino Espírito Santo. Este evento, que tem início no dia 27 de maio e se estende até 8 de junho, contará com a participação do imperador Arthur Queiroz Batista e da imperatriz Rosália Pinto de Queiros, reforçando as tradições culturais da cidade.

Este ano, Peixe também celebra seu 130º aniversário com uma série de atividades culturais e gastronômicas, reunindo a comunidade e visitantes em festividades que exaltam sua identidade durante os dias 18 a 21 de junho.

No mês de julho, a temporada de praia na Ecopraia da Tartaruga promete atrair ainda mais turistas do Tocantins e de todo o Brasil. Com uma estrutura bem montada e diversos ranchos transformados em pousadas, a praia se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Tocantins. A cada ano, a oferta de hospedagens, restaurantes e serviços na cidade cresce, fortalecendo a infraestrutura turística local.

“Estamos trabalhando no processo para que a tenhamos uma estrutura adequada para recepcionar nossos turistas”, disse a Secretaria de Turismo Claudia Valle.

Com suas paisagens exuberantes, cultura rica e eventos marcantes, Peixe se posiciona como um destino turístico de destaque, convidando todos a explorar suas belezas e tradições.