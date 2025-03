Pesca Criminosa e Predatória de Arpão no Lago de Palmas: Um Crime Que Precisa Ser Reprimido com Rigor

Por Tom Lyra

O Lago de Palmas, um dos maiores patrimônios naturais do Tocantins, está sendo devastado por criminosos que praticam a pesca predatória com arpão e redes. Essa destruição não apenas ameaça a fauna aquática, mas também causa um prejuízo incalculável ao turismo de pesca esportiva, que poderia gerar milhares de empregos e movimentar a economia local.

O poder público precisa agir com urgência! A repressão tem que ser implacável, com multas pesadas, prisão imediata e apreensão de todo o equipamento dos criminosos. Se nada for feito, em pouco tempo o Lago de Palmas será um deserto subaquático, com impactos irreversíveis para o meio ambiente e a economia da região.

Extermínio de Tucunarés: Um Crime Contra o Futuro do Lago

Um relato recente em um grupo de wattsapp escancarou a gravidade da situação:

“Galera, como que eu faço pra armar uma casinha pra esse cara? Veja a foto em anexo , Ontem ele foi no lago e matou 62 tucunarés na água suja. E nessa noite, ele matou 70 na Agrotins. Só de arpão.”

Em apenas dois dias, um único pescador matou 132 tucunarés! E o pior: a pesca com arpão é indiscriminada. Diferente da pesca esportiva, que permite a soltura de exemplares menores ou de fêmeas ovadas, o arpão simplesmente elimina qualquer peixe atingido, incluindo matrizes reprodutoras fundamentais para a renovação da espécie.

Impacto Econômico Devastador: O Turismo da Pesca Esportiva Está em Risco

A pesca esportiva é um dos setores mais promissores do turismo sustentável. O tucunaré, peixe altamente valorizado pelos pescadores esportivos, atrai turistas de todo o Brasil e até do exterior aja visto os últimos campeonatos de pesca esportiva como o TPE dentre outros que lotam hotéis e aquecem a economia além de agregar movimento em bares e restaurantes da capital . Com a destruição da população de tucunarés, o turismo de pesca entra em colapso, e milhares de empregos diretos e indiretos desaparecem e nosso futuro nesse segmento ficará comprometido .

É importante lembrar que cidades como Barcelos (AM) e outras regiões que souberam preservar seus peixes hoje movimentam milhões com o turismo de pesca. Palmas tem o potencial para ser um grande polo desse segmento, mas isso só será possível se os criminosos que exterminam os peixes forem tratados com o rigor da lei.

Redes de Pesca: Outra Ameaça ao Ecossistema do Lago

Além do arpão, o uso indiscriminado de redes ilegais também está dizimando os tucunarés. Essas redes capturam peixes de todos os tamanhos, interrompendo o ciclo de reprodução e devastando a fauna aquática. Sem tucunarés, o equilíbrio do lago se desfaz, levando à proliferação descontrolada de espécies menores e ao colapso da cadeia alimentar.

As redes são armadilhas fatais que não escolhem vítimas: matam peixes grandes, pequenos, fêmeas ovadas e até mesmo tartarugas e outros animais aquáticos. É preciso fiscalização constante e apreensão imediata de todas as redes ilegais.

Naturatins: Um Trabalho Importante Que Precisa de Mais Apoio

É importante reconhecer o excelente trabalho realizado pelo Naturatins (Instituto Natureza do Tocantins) na fiscalização e combate à pesca predatória. Mesmo com um efetivo reduzido e recursos limitados, os agentes do Naturatins se esforçam para proteger o Lago de Palmas e coibir práticas criminosas.

No entanto, o governo precisa investir mais na estrutura do Naturatins, garantindo:

✅ Mais efetivo para ampliar a fiscalização em toda a extensão do lago;

✅ Embarcações e equipamentos modernos para monitoramento e apreensão de materiais ilegais;

✅ Ações de inteligência para identificar e punir os principais responsáveis pela destruição do bioma.

Sem esse apoio, a fiscalização continuará limitada, permitindo que pescadores criminosos ajam impunemente. O poder público precisa enxergar o Naturatins como um pilar fundamental para a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável da pesca esportiva no estado.

Exigimos Ação Imediata! Multa, Prisão e Apreensão para os Predadores do Lago

Chega de impunidade! Não podemos assistir ao Lago de Palmas ser destruído sem reação. É urgente que as autoridades:

✅ Aumentem a fiscalização com operações constantes contra a pesca predatória;

✅ Apliquem multas severas para pescadores criminosos;

✅ Façam prisões imediatas e apreendam todo o material utilizado na pesca ilegal;

✅ Criem campanhas de conscientização para alertar a população sobre os danos irreversíveis dessa destruição.

Se não houver uma resposta firme agora, em poucos anos o Lago de Palmas perderá sua riqueza natural, afetando não só o meio ambiente, mas a economia e a qualidade de vida de todos que vivem da pesca de subsistência a exemplo dos rebeirinhos e, aqueles que dependem da pesca esportiva e do turismo sustentável.

A destruição do lago não pode continuar! Chega de impunidade e de fingir que não estamos vendo!

Tom Lyra

Ex vice governador do estado do Tocantins.

Ex secretário de estado da indústria comércio e serviços.

Ex secretário de estado do turismo.

Ex secretário de estado da cultura e econômia criativa.

Ex secretário municipal de turismo.

Ex secretário municipal de desenvolvimento econômico e emprego de Palmas.