PLOA 2027: Redução de repasses federais e alta de encargos ameaçam finanças de 111 municípios do Tocantins

Por Portal Atitude – Redação
A proposta do Orçamento da União para 2027 traz um cenário de arrocho fiscal para as prefeituras brasileiras, com impacto severo na administração pública do Tocantins. A previsão de estagnação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), somada aos cortes de até 25% em programas federais de educação e ao retorno da alíquota previdenciária patronal de 20%, ameaça a continuidade dos serviços básicos e a liquidez das contas públicas em mais de 120 municípios tocantinenses a partir de 1º de janeiro de 2027.
Dependência fiscal atinge 80% dos municípios tocantinenses
A estrutura orçamentária do Tocantins apresenta forte vulnerabilidade às transferências federais. Das 139 cidades do estado, 111 (80,4% do total) estão enquadradas no menor coeficiente do FPM (0,6), destinado a municípios com até 10.188 habitantes.
Nessas localidades, a arrecadação própria proveniente de impostos como IPTU, ISSQN e ITBI é residual. O repasse do FPM constitui a principal fonte de receita para o custeio da máquina pública, cobrindo despesas com folha de pagamento, postos de saúde e manutenção urbana. A projeção de R$ 216,2 bilhões para o FPM em 2027 — valor 0,7% nominalmente inferior à dotação de 2026 — representa perda real de poder de compra diante da inflação do período.
|Indicador Orçamentário
|Indicadores Tocantins / PLOA 2027
|Municípios de Coeficiente 0,6
|111 de 139 (80,4% do total)
|Dependência do FPM
|Mais de 120 municípios
|Variação Nominal do FPM (2026-2027)
|-0,7% (R$ 216,2 bilhões previstos)
|Corte no Transporte Escolar (PNATE)
|-25,3% (Redução a ~R$ 692 milhões)
|Alíquota Patronal Previdenciária
|Retorno à alíquota de 20%
Redução no transporte escolar sobrecarrega tesouros locais
Entre as transferências suplementares da União, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) registra a maior queda relativa no projeto de lei orçamentária, caindo de R$ 930 milhões em 2026 para cerca de R$ 692 milhões em 2027 (-25,3%).
No Tocantins, a redução do PNATE afeta diretamente o deslocamento de estudantes da zona rural. Devido à extensão territorial dos municípios e à malha de estradas vicinais não pavimentadas, o custo operacional do transporte de alunos exige gastos contínuos com combustível e manutenção de frotas. Com o recuo dos recursos federais, os tesouros municipais terão de cobrir o déficit orçamentário para manter o serviço em funcionamento.
Reoneração da folha força redução de despesas com pessoal
Além da retenção de receitas, os municípios enfrentarão o encerramento do período de transição da desoneração da folha de pagamento. A alíquota da Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) paga pelas prefeituras retornará ao patamar regular de 20%.
O aumento do encargo sobre a folha pressiona a margem de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece o limite prudencial de 51,3% da Receita Corrente Líquida (RCL) para gastos com pessoal no Poder Executivo. Para evitar a rejeição de contas pelos órgãos de controle, os gestores municipais precisarão adotar medidas imediatas de contenção de despesas, incluindo a exoneração de cargos em comissão, a redução de contratos temporários e o cancelamento de despesas discricionárias.
O impacto fiscal no ano pré-eleitoral de 2027
A combinação entre a retração das receitas federais e a elevação das despesas obrigatórias impõe um forte estrangulamento fiscal aos prefeitos tocantinenses em 2027. Por se tratar do ano que antecede as eleições municipais de 2028, o período exige rigor na gestão financeira. Prefeituras que operam no limite prudencial da LRF terão margem nula para expansão de investimentos ou concessão de reajustes salariais. Sem o enxugamento imediato da estrutura administrativa e a readequação dos quadros de pessoal, a administração pública municipal no Tocantins corre o risco de ingressar no ano eleitoral com déficit financeiro, atraso no pagamento de fornecedores e interrupção de serviços essenciais.