Polícia Civil indicia mulher que invadiu distribuidora de bebidas por sete tentativas de homicídio qualificado

Da redação

A Polícia Civil do Tocantins concluiu o inquérito que apurava crime de tentativa de homicídio contra funcionários e clientes de uma distribuidora de bebidas na região central da Capital e indiciou S.S.S., 21 anos, por sete tentativas de homicídio qualificado. O caso aconteceu na madrugada do dia 1º de dezembro de 2024.

O delegado da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas), Eduardo Menezes, responsável pelo caso, explica que a suspeita teria ido até o estabelecimento para comprar uma garrafa de cerveja e um isqueiro. “Ao ser informada de que, após às 4h, as vendas só seriam feitas na modalidade atacado, ela iniciou uma discussão com uma das funcionárias. A discussão evoluiu para agressões físicas, momento em que a suspeita desferiu um soco no olho da funcionária”, detalha.

As investigações apontam que após o desentendimento a suspeita dirigiu-se ao veículo que conduzia e, de forma proposital, invadiu o interior da loja com o automóvel, atingindo parte da estrutura e colocando em risco a vida de sete pessoas: a funcionária que era o alvo principal do ataque, outros quatro funcionários que estavam dentro do local e dois clientes que aguardavam atendimento na porta da distribuidora.

O delegado Eduardo Menezes destaca a gravidade da ação. “As investigações comprovaram que a conduta foi deliberada. A suspeita agiu com intenção direta de matar a funcionária e assumiu o risco em relação às demais pessoas. O uso do veículo como arma e o contexto de embriaguez agravam ainda mais os fatos”, afirmou.

A suspeita não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dentro do veículo que conduzia foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas vazias.

“Durante o interrogatório, a suspeita apresentava sinais visíveis de embriaguez e afirmou não lembrar que havia invadido o local com o veículo. Após o episódio, a mulher foi presa em flagrante, passou por audiência de custódia e foi liberada mediante uso de tornozeleira eletrônica”, explica o delegado.

Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para análise e providências legais cabíveis.