Polícia Civil recupera rebanho furtado e apreende caminhão em Pedro Afonso com destino a Rebanho de 23 cabeças de gado recuperado pela 50ª DP de Pedro Afonso; animais foram localizados em Conceição e Jaú do Tocantins

23 cabeças de gado foram localizadas em Conceição e Jaú do Tocantins

Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 50ª Delegacia de Polícia de Pedro Afonso, recuperou 23 cabeças de gado furtadas e apreendeu um caminhão utilizado na prática do crime. A ação realizada na última sexta-feira, 10, é resultado de cerca de 5 dias de investigações.

O furto foi registrado no inicio do mês de julho, em uma chácara localizada na zona rural do município de Pedro Afonso. Após a instauração do procedimento, a equipe policial deu início às diligências para apurar a autoria e materialidade do delito.

Durante os trabalhos investigativos, os policiais civis identificaram o caminhão que teria sido utilizado para o embarque dos animais. Após receberem informações sobre um suposto dano patrimonial na cidade de Conceição do Tocantins, envolvendo um veículo com as mesmas características, as equipes passaram a atuar de forma integrada com a Polícia Civil de Conceição.

As diligências na região resultaram na localização e apreensão do caminhão utilizado no crime.

Na sequência, as equipes passaram a diligenciar para localizar o rebanho. Quatro animais foram encontrados em uma chácara próxima ao município de Conceição do Tocantins. Parte do rebanho já havia sido negociada pelos autores.

Com o avanço das investigações, os policiais civis localizaram e apreenderam o restante do gado no dia 10 de julho, em uma propriedade rural na cidade de Jaú do Tocantins. Todo o rebanho foi recuperado e colocado à disposição da Justiça.

Um dos autores do crime já foi identificado. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos e possíveis partícipes.

Texto: Renata Mendes/Governo do Tocantins