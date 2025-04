Polícia Penal do Tocantins teve aumento de 79% desde 2022, com salários entre R$ 6 mil e R$ 15,4 mil, aponta Governo do Tocantins

De 2022 até 2025, o salário dos policiais penais do Tocantins saltou de R$ 2.957,06 para R$ 5.298,54, além de um acréscimo de R$ 800 de indenização, que totaliza um salário de R$ 6.098,54

Por Redação

Nos últimos três anos, os Policiais Penais do Tocantins tiveram um significativo aumento salarial. O salário inicial da categoria passou de R$ 2.957,06 para R$ 4.550,00, com a implementação da Lei nº 3.879/2022, criada e instituída pela gestão Wanderlei Barbosa. Atualmente, o salário de um policial penal no Estado é de R$ 5.298,54 o que coloca o Tocantins entre os sete estados do Brasil com maior remuneração inicial, conforme dados do Conselho Nacional dos Secretários da Administração (Consad). A categoria recebe também uma indenização por atuação no valor de R$ 800,00, o que totaliza um salário de R$ 6.098,54.

Esse aumento representa um crescimento de mais de 79% no salário inicial da categoria em apenas três anos, percentual muito superior ao de todas as carreiras de todo o Estado do Tocantins. Ao final da carreira, a remuneração de um policial penal é de R$ 14.642,30, que com a indenização chega a R$ 15.442,30 mensais, informou o Governo.

Indenização e acréscimo de plantões

Além da remuneração salarial, o reconhecimento da importância da Polícia Penal para a segurança pública tem resultado em políticas de valorização com a criação de uma indenização por atuação no valor de R$ 800,00, repassado desde janeiro de 2024. Aliado a esses vencimentos, a categoria conta ainda com o acréscimo pago pelos plantões extraordinários, que passou de R$ 192,00 para R$ 282,16, conforme a Lei nº 4.233, de 4 de outubro de 2023, o que representa um ganho substancial aos policiais.

Conforme o Governo do Estado, apesar de todos esses avanços e benefícios, o Governo do Tocantins pontua que ainda segue mantendo tratativas para um acordo com a categoria. O secretário de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Deusiano Amorim, reforçou que a posição do Tocantins entre os entes federativos com melhor remuneração aos seus policiais penais é fruto do trabalho da equipe e da determinação do Governador Wanderlei Barbosa.