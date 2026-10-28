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quarta-feira, 28 outubro

Polícia

Comerciante é morto a tiros enquanto pilotava motocicleta em Porto Nacional

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Comerciante é morto a tiros enquanto pilotava motocicleta em Porto Nacional

da redação

O comerciante Taunay Thiago de Carvalho, de 31 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na terça-feira (27), enquanto pilotava uma motocicleta em Porto Nacional, na região central do Tocantins. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu nas proximidades do Fórum da Comarca do município. A vítima trabalhava com a venda de veículos usados.

A perícia técnico-científica esteve no local para realizar os procedimentos necessários, e o corpo foi encaminhado ao Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional para exame de necropsia.

Após os exames, seria liberado aos familiares para velório e sepultamento. Até a última atualização da reportagem, não havia informações oficiais sobre a autoria ou a motivação do crime.

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