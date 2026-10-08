Deputado eleito, Paulinho do Bonifácio anuncia apoio a Vicentinho no segundo turno

da redação

O deputado estadual eleito Paulinho do Bonifácio (Podemos) declarou nesta quinta-feira (8) apoio à candidatura de Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins no segundo turno. Ex-prefeito de Tocantinópolis, Paulinho recebeu 13.809 votos no primeiro turno e havia integrado o grupo político da candidata Dorinha Seabra durante a campanha.

Filho do ex-deputado estadual José Bonifácio e sobrinho do prefeito de Tocantinópolis, Fabion Gomes, Paulinho passa agora a reforçar a campanha de Vicentinho. O candidato tucano afirmou que recebeu o novo aliado de forma positiva e destacou a experiência de Paulinho e seu conhecimento sobre as demandas da região. Para Vicentinho, a chegada representa a ampliação do grupo nesta segunda etapa da disputa.