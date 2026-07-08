Ex-secretário de São Valério investigado por homicídio de empresário se apresenta à polícia em Gurupi

Por Wesley Silas

O ex-secretário de Viação e Obras de São Valério, Divino Duarte da Silva, de 35 anos, apresentou-se à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi na última segunda-feira (7). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo homicídio do empresário Wilson Hermes Almeida, ocorrido em novembro de 2025. O investigado, que estava foragido desde a data do crime, compareceu à delegacia acompanhado por seu advogado e foi encaminhado à Unidade Prisional de Gurupi.

O Crime e a Investigação

O homicídio aconteceu no dia 20 de novembro de 2025, no município de São Valério. Segundo o inquérito concluído pela Polícia Civil, a motivação do crime foi uma desavença financeira relacionada a uma dívida de consórcio.

Silva é apontado como o autor do disparo de arma de fogo que atingiu o empresário. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Na ocasião do crime, a polícia apreendeu um veículo oficial da Prefeitura de São Valério que estava sob a posse do então secretário.

Encaminhamento Judicial

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informou que as investigações sobre o caso já foram encerradas. O inquérito policial relatado foi enviado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Tocantins (MPTO) para a instauração da ação penal. O acusado permanece detido e à disposição da Justiça.

Impacto Social

O desfecho inicial do caso, com a prisão do ex-secretário, encerra um período de impunidade temporária que tensionava a comunidade local, mas abre espaço para uma reflexão necessária sobre a conduta de agentes públicos. O uso de um veículo oficial da prefeitura por um investigado em fuga evidencia falhas na fiscalização do patrimônio municipal e na impessoalidade administrativa. Além disso, a resolução violenta de conflitos financeiros por indivíduos que ocupam cargos de liderança política reforça a urgência de mecanismos mais rígidos de controle ético e de segurança nas instituições municipais.