Família procura por jovem de Dueré desaparecido após moto ser encontrada em matagal em Araguaçu (TO)

Por Redação

Bruno Henrique de Souza Lino, 31 anos, está desaparecido desde o dia 13 de fevereiro de 2026. De acordo com familiares, ele saiu da casa onde mora com a companheira, em Dueré (TO), conduzindo uma motocicleta emprestada por uma conhecida que reside no setor Jardim dos Buritis.

A motocicleta foi posteriormente localizada em um matagal no município de Araguaçu, Sul do Tocantins, porém Bruno não foi encontrado e, desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.

Ainda segundo informações da família, Bruno faz uso de entorpecentes e possui registros anteriores de ocorrência policial. Eles informaram também que ele não possui telefone celular para contato.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Bruno Henrique de Souza Lino pode entrar em contato pelo telefone (63) 8446-1480 ou pelo número 190 da Polícia Militar.