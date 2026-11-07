Homem investigado pela prática de dois feminicídio é procurado pela Polícia Civil do Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 59ª Delegacia de Cristalândia, está à procura de Júlio César de Oliveira, vulgo “Parazinho”, de 41 anos de idade. O homem é apontado como autor de dois crimes de feminicídio, sendo o primeiro, na cidade de Barrolândia, no dia 21 de junho de 2026, e o segundo na madrugada desta sexta-feira, 6, em Cristalândia.

Conforme explica a delegada Jeannie Daier Andrade, titular da 59ª DP e responsável pelos dois casos, logo após o cometimento do segundo feminicídio, na manhã desta sexta, as equipes da Unidade Policial iniciaram as diligências e descobriram que o crime havia sido cometido por Júlio César.

Desse modo, o homem é apontado como o autor de dois casos de feminicídio, tendo em vista que também figura como principal suspeito do crime ocorrido em Barrolândia.

A autoridade policial destaca ainda que desde a prática do primeiro caso de feminicídio, foi instaurado inquérito para apurar o caso e, após a identificação do autor, foi representado por mandados de prisão preventiva e busca e apreensão e em um endereço ligado ao investigado. Porém, como as ordens judiciais foram deferidas pelo Poder Judiciário, somente no dia 7 de outubro, no interstício do período eleitoral, foi necessário aguardar o fim do período eleitoral para dar continuidade às buscas.

Dessa forma, nesta sexta-feira, as equipes da 59ª DP, foram até a residência da mãe do suspeito, a fim de dar cumprimento ao mandado judicial, porém o homem não foi encontrado.

Modus operandi

Nos dois casos de feminicídio, a Polícia Civil apurou que o autor age sempre da mesma maneira. Ele passa a morar em cidades pequenas, se aproxima de mulheres mais vulneráveis e inicia um relacionamento afetivo. Em pouco tempo, ele conquista confiança delas e passa a residir na mesma casa, onde acaba praticando os crimes, e foge na calada da noite, levando objetos e cartões bancários, além de dinheiro, subtraído das vítimas.

Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, Julio Cesar de Oliveira é considerado de altíssima periculosidade, pois além dos dois feminicídios nos quais é investigado, ele possui várias condenações por crimes como roubo, receptação, furto qualificado, violência doméstica dentre outros. Além disso, ele responde a inquéritos e ações penais por latrocínio, feminicídio, furto, e outros crimes.

Diante da extrema gravidade dos fatos e a fim de preservar futuras vítimas, a Polícia Civil do Tocantins pede a colaboração da população para que informe a instituição, ou as demais forças de Segurança sobre pistas que possam levar ao paradeiro de Júlio César de Oliveira, de 41 anos, também conhecido como “Parazinho”.

As informações podem ser repassadas através dos telefones (63) 3901 7428, Delegacia de Barrolândia e (63) 3901 74 99, Delegacia de Cristalândia do Tocantins e (63) 99127 01 52. Todos os números apresentados também funcionam como Whatsapp. A Polícia Civil garante o sigilo das informações repassadas

A delegada Jeannie Daier reforça que a participação da população é de suma importância, uma vez que trata-se de um indivíduo de extrema periculosidade e que está a solta, podendo praticar outros crimes de feminicídio. A Autoridade policial também destaca que o investigado, geralmente, busca abrigo em residências de mulheres e pode estar tentando usar esse expediente novamente para se furtar da persecução penal. Por isso, é importante que ao menor sinal de reconhecimento do indivíduo, que a Polícia Civil seja imediatamente alertada.

“É de suma importância que a população auxilie a Polícia Civil possa localizar o paradeiro e efetuar a prisão desse indivíduo o mais rapidamente possível, a fim de prevenir que ele possa cometer outro crime hediondo de feminicídio”, pontuou a autoria da polícia.