PF realiza operação de combate ao tráfico de armas no Aeroporto de Palmas

Da Redação — Portal Atitude

A Polícia Federal realizou, entre os dias 26 e 30 de outubro, a Operação Vólcan no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas. A ação fiscalizou o transporte de cargas aéreas e encomendas postais para identificar e coibir o tráfico ilícito de armas de fogo, munições e acessórios. A operação integra o projeto El Paccto, iniciativa de cooperação policial internacional da União Europeia voltada ao enfrentamento desse tipo de crime.

Como funcionou a fiscalização

Os trabalhos se concentraram na infraestrutura do aeroporto e envolveram duas frentes: a análise documental das remessas transportadas e a inspeção física de cargas e mercadorias. O objetivo foi detectar irregularidades e indícios de infração penal em remessas que passam pelo terminal.

No Tocantins, a operação foi coordenada pela Polícia Federal, com apoio dos canis da Polícia Militar, da Polícia Penal e das equipes de fiscalização do aeroporto.

O que é o projeto El Paccto

O El Paccto é um programa de cooperação entre a União Europeia e países da América Latina para o enfrentamento ao crime organizado transnacional. O eixo de armas de fogo do projeto apoia ações de controle de fronteiras, aeroportos e centros de distribuição postal — pontos identificados como rotas de escoamento de armamento ilegal.

Resultado

A Polícia Federal não divulgou o número de apreensões, prisões ou autuações resultantes da operação no aeroporto de Palmas. O órgão informou apenas a finalidade preventiva e repressiva da ação.

Sem divulgação de resultados

Operações de fiscalização em aeroportos são necessárias, mas o formato adotado levanta uma questão de transparência: sem divulgação de resultados, não é possível avaliar se a ação produziu efeito concreto ou funcionou apenas como demonstração de presença. O dado é relevante porque o Tocantins não está entre as rotas tradicionais de tráfico internacional de armas — o que torna ainda mais importante saber o que a operação efetivamente encontrou.

Há também um ponto estrutural. Ações concentradas em cinco dias, com apoio de canis e equipes de fiscalização, dependem de mobilização pontual de efetivo. A fiscalização permanente de cargas aéreas e encomendas postais exige capacidade instalada contínua, não campanhas sazonais. Enquanto o controle for episódico, a janela de oportunidade para o crime organizado permanece aberta nos demais dias do ano.