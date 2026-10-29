Polícia Civil apreende cerca de 11 quilos de drogas durante operação em São Valério da Natividade

da redação

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira, 29, uma operação no município de São Valério da Natividade, no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, iniciativa voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas e à repressão qualificada de organizações criminosas.

A ação foi coordenada pela 95ª Delegacia de Polícia Civil de São Valério da Natividade, em conjunto com a 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic – Gurupi), e teve como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Poder Judiciário após investigação policial.

Durante as diligências, os policiais apreenderam aproximadamente 10 quilos de maconha e um quilo de substância identificada como pasta base de cocaína. Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia para os procedimentos legais. Dois dos alvos tiveram a situação de flagrante registrada, um por suspeita de tráfico de drogas e outro por posse ilegal de arma de fogo. As circunstâncias e a eventual participação de outros investigados serão apuradas durante as oitivas.

O delegado João Paulo Sousa Ribeiro, responsável pela 95ª Delegacia de Polícia Civil de São Valério da Natividade, destacou a importância do trabalho investigativo e da atuação integrada das forças de segurança. “A operação é resultado de um trabalho investigativo que permitiu identificar alvos e reunir elementos para o cumprimento dos mandados judiciais. A apreensão das drogas representa um avanço nas ações de enfrentamento ao tráfico no município, e as investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar possíveis envolvidos”, afirmou.

O delegado Rafael Fortes Falcão, da 8ª Deic de Gurupi, ressaltou a importância da integração entre as unidades policiais. “A atuação conjunta das equipes amplia a capacidade de resposta da Polícia Civil e fortalece o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas”, pontuou.

Já o delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque destacou o papel do trabalho integrado no enfrentamento à criminalidade. “A união de esforços entre as unidades policiais e as demais forças de segurança é essencial para fortalecer as investigações, cumprir as determinações judiciais e combater o tráfico de drogas. A atuação coordenada contribui para ampliar a presença das forças de segurança e dar continuidade às ações de repressão qualificada”, declarou.

As investigações prosseguem para esclarecer os fatos e verificar a possível participação de outros envolvidos.

A operação mobilizou 28 policiais civis de diferentes unidades vinculadas à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, além de integrantes da Guarda Civil Municipal de São Valério da Natividade. A ação também contou com o apoio do Canil do 4º Batalhão da Polícia Militar, cujos cães auxiliaram nas buscas. O delegado Jacson Ribas, da 88ª Delegacia de Polícia Civil, também participou do cumprimento dos mandados.