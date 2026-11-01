PF realiza operação contra tráfico de armas e munições no aeroporto de Palmas

da redação

A Polícia Federal realizou, entre os dias 26 e 30 de outubro, a Operação Vólcan no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas. A ação teve como objetivo identificar e impedir o transporte ilegal de armas de fogo, munições e acessórios por meio de cargas aéreas e encomendas postais. Durante cinco dias, os agentes fiscalizaram mercadorias e analisaram documentos relacionados às remessas que circulam pelo terminal.

A operação contou com o apoio de equipes com cães farejadores da Polícia Militar e da Polícia Penal, além dos profissionais responsáveis pela fiscalização do aeroporto. A iniciativa integra o projeto EL PACCTO, da União Europeia, que promove a cooperação internacional no combate ao tráfico ilegal de armamentos.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou informações sobre apreensões, prisões ou identificação de suspeitos durante a operação.