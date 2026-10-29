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quinta-feira, 29 outubro

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Três suspeitos de roubo são presos após fazer empresário refém em rancho em Peixe

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Três homens suspeitos de envolvimento em um roubo no município de Natividade, no Tocantins, foram presos após fazerem um empresário refém em um rancho localizado em Peixe, no sul do estado. A ocorrência mobilizou equipes de segurança, que iniciaram uma negociação para garantir a integridade da vítima e encerrar a situação sem novos incidentes.

Após um intenso trabalho de negociação e gerenciamento de crise, os três suspeitos se entregaram às autoridades. Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo e recuperados os produtos roubados.

Suspeitos foram presos em flagrante

Os envolvidos foram detidos e deverão responder pelas suspeitas relacionadas ao crime. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.

Armas e objetos roubados foram encontrados com os suspeitos (Foto Jair Inocêncio)
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