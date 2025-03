Jovem de Cariri morre em acidente na BR-153

Por Wesley Silas

Henrique Vieira de Andrade, de 33 anos, mecânico e eletricista no Posto Marajó em Cariri, foi vítima fatal de um trágico acidente ocorrido na BR-153. O veículo que Henrique dirigia capotou após sair da pista, resultando na sua morte.

O jovem estava sozinho no Gol que conduzia quando perdeu o controle, levando ao capotamento do automóvel e deixando-o preso entre as ferragens. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Em comunicado oficial, o prefeito de Cariri, Elton Moreira Alves e o presidente da Câmara Municipal de Cariri, Júnior Chaveiro, expressaram suas condolências e lamentou profundamente a perda de Henrique, destacando seu pesar pelo ocorrido.