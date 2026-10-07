Justiça determina prisão e medidas cautelares no caso da morte de brigadista em Formoso

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (7), novas medidas contra três investigados pela morte do brigadista Sidiney de Oliveira Silva, assassinado a tiros em junho de 2024, em Formoso do Araguaia. Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que o crime teria sido planejado e identificou suspeitos com diferentes papéis na ação: mandante, intermediador e executor. As determinações foram cumpridas pela 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), de Gurupi.

Um dos investigados teve a prisão preventiva decretada, enquanto outro, devido à idade e às condições de saúde, teve a medida convertida em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. O terceiro ficou sujeito a medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico, comparecimento periódico à Justiça e proibição de deixar Formoso do Araguaia sem autorização.

Os três também estão proibidos de manter contato entre si, com testemunhas e familiares da vítima. A Polícia Civil informou que concluiu o inquérito e encaminhou o relatório final ao Judiciário e ao Ministério Público.