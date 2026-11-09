“Melhor mata logo”: vereadora Thamires Lima denuncia ameaça de morte nas redes sociais e registra boletim de ocorrência

Parlamentar de Palmas foi alvo de ameaças após manifestação do mandato em apoio a uma vítima de transfobia. Caso foi registrado na polícia, e vereadora pede investigação e identificação do responsável.

Por Redação

A vereadora de Palmas e porta-voz do Coletivo SOMOS, Thamires Lima, registrou boletim de ocorrência no dia 30 de outubro após receber ameaças de morte e ataques discriminatórios em comentários publicados no perfil oficial do mandato no Instagram. As mensagens surgiram após o Coletivo SOMOS manifestar apoio a uma vítima de transfobia, em uma atuação voltada à defesa dos direitos da população LGBTQIA+.

Entre os comentários, publicados por um perfil identificado como @silva178468, está a mensagem: “Melhor mata logo, e pagar pelo crime de homicídio.” Em outra manifestação, o mesmo perfil escreveu: “Kkk Deus só quer que ele seja ele kkk. Então q o seu lúcifer esteja com ele .se ele continuar no mesmo caminho kkk”. Também foram registradas expressões ofensivas e discriminatórias contra pessoas LGBTQIA+.

No boletim de ocorrência, Thamires relata que considera as mensagens uma ameaça à sua integridade física, especialmente pela referência direta à prática de homicídio. A vereadora também aponta violência política de gênero, considerando que os ataques ocorreram em um contexto relacionado à sua atuação parlamentar e ao apoio prestado a uma vítima de transfobia.

A parlamentar solicitou a instauração de investigação para identificar e responsabilizar o autor das mensagens. Entre os pedidos estão a preservação dos registros eletrônicos da conta, a identificação de seu responsável e a avaliação de medidas de proteção. O registro solicita ainda que os fatos sejam apurados sob possíveis enquadramentos de ameaça, LGBTfobia, violência política contra a mulher e incitação ao crime, conforme avaliação das autoridades competentes.

“Quando uma ameaça de morte é publicada em uma rede social, não podemos tratar isso como uma simples opinião ou uma discussão na internet. Estamos falando de intimidação e de uma tentativa de atingir a nossa integridade e silenciar nossa atuação. Não vamos recuar da defesa dos direitos humanos e da população LGBTQIA+. Esperamos que as autoridades investiguem o caso e identifiquem o responsável”, declarou Thamires.

A vereadora também ressaltou que a violência política não atinge apenas a pessoa que recebe diretamente as ameaças, mas busca desestimular a participação de mulheres e de grupos historicamente discriminados nos espaços de poder.

“Nenhuma pessoa deve ter sua segurança ameaçada por exercer um mandato ou defender direitos. A democracia pressupõe liberdade para atuar, divergir e representar a população sem medo de sofrer violência”, acrescentou.

Caso ocorre em meio a outras denúncias de ameaças contra mulheres na política

O episódio envolvendo Thamires ocorre em um cenário de denúncias de ameaças contra mulheres que atuam na política brasileira. Um caso recente é o da deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), de 21 anos, que relatou ter recebido mensagens com ameaças de morte e violência sexual, além de ataques racistas e misóginos.

No domingo, 8 de novembro, a Polícia Federal informou que investiga as ameaças divulgadas pela parlamentar eleita. A apuração é conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis, em Minas Gerais, com apoio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos.

Segundo a corporação, as diligências incluem medidas especializadas e pedidos de cooperação policial internacional para identificar os responsáveis.

Os episódios levantam preocupações sobre a segurança de mulheres que ocupam cargos políticos e sobre o uso das redes sociais para disseminar ameaças e discursos discriminatórios.

No caso de Thamires Lima, a parlamentar aguarda a apuração dos fatos e a identificação do responsável pelas mensagens, reafirmando que continuará exercendo suas atividades parlamentares e defendendo os direitos humanos.