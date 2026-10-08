Pai é preso suspeito de agredir filho de 5 anos dentro de hospital em Palmas

da redação

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (7), suspeito de agredir física e verbalmente o próprio filho, de 5 anos, dentro do Hospital Geral de Palmas (HGP). Funcionários da unidade acionaram a Polícia Militar após presenciarem as agressões e os xingamentos contra a criança. Segundo informações, pai e filho são de Alvorada, no sul do Tocantins, e o menino estava no hospital para realizar tratamento de saúde.

Após a chegada da polícia, o homem foi levado à Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas, onde foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos. A criança permaneceu no hospital sob os cuidados da equipe médica, enquanto o Conselho Tutelar foi acionado e a avó chamada para acompanhá-la. A investigação ficará sob sigilo. A Secretaria de Estado da Saúde informou que foram adotadas as medidas de assistência e os encaminhamentos previstos na legislação de proteção à criança e ao adolescente.