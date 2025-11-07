Suspeito de assassinar mulher em Figueirópolis é preso no sul do Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins prendeu nesta quinta-feira (6) o principal suspeito de ter assassinado a tiros a técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, em Figueirópolis, no sul do estado. A prisão foi feita em Sandolândia pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vinha investigando o caso desde o dia do crime.

Segundo a corporação, o homem foi capturado após uma série de diligências que levaram os agentes até o paradeiro do suspeito. O homicídio causou grande comoção na cidade, e as investigações continuam para esclarecer os detalhes e a motivação do crime.

O preso foi encaminhado à delegacia e deverá responder por homicídio qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.

O crime

O crime aconteceu na noite de terça-feira (4). Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que Daiany tinha acabado de sair de uma loja. Quando ela se aproximava do próprio carro, que estava estacionado na rua, um homem sacou uma arma e atirou várias vezes.

Inicialmente, segundo testemunhas, o atirador fugiu do local do crime, atravessou a rodovia BR-153 à pé e entrou em carro cinza.