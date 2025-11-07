Fechar menu
Suspeito de assassinar mulher em Figueirópolis é preso no sul do Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins prendeu nesta quinta-feira (6) o principal suspeito de ter assassinado a tiros a técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, em Figueirópolis, no sul do estado. A prisão foi feita em Sandolândia pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vinha investigando o caso desde o dia do crime.

Segundo a corporação, o homem foi capturado após uma série de diligências que levaram os agentes até o paradeiro do suspeito. O homicídio causou grande comoção na cidade, e as investigações continuam para esclarecer os detalhes e a motivação do crime.

Suspeito foi preso dois dias após o crime

O preso foi encaminhado à delegacia e deverá responder por homicídio qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.

O crime

O crime aconteceu na noite de terça-feira (4). Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que Daiany tinha acabado de sair de uma loja. Quando ela se aproximava do próprio carro, que estava estacionado na rua, um homem sacou uma arma e atirou várias vezes.

Vítima era servidora da Secretaria Municipal de Saúde e trabalhava no laboratório de análises clínicas, no Centro de Saúde Olavo Rodrigues de Matos

Inicialmente, segundo testemunhas, o atirador fugiu do local do crime, atravessou a rodovia BR-153 à pé e entrou em carro cinza.

De acordo com a PM, o veículo utilizado na fuga foi encontrado abandonado em uma rua de Sandolândia por volta das 22h. O principal suspeito seria residente da cidade e possui um veículo com as mesmas características.

