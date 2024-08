Trio é preso após ser flagrado transportando dez quilos de drogas em bagageiro de carro na BR-153

da redação

Na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 10 horas e 40 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 kg de substância análoga à haxixe, no município de Paraíso do Tocantins/TO.

Em procedimento de fiscalização no km 499 da BR-153, a equipe PRF deu ordem de parada a um Honda/Civic Exl, conduzido por um homem de 38 anos. Durante inspeção, foi localizado cerca de 10 kg de substância análoga ao haxixe acondicionados em um mala, no bagageiro do veículo.

Além do motorista, havia dois passageiros – um homem de 38 anos e uma mulher de 35 anos. Os ocupantes faziam o trajeto de Belém/PA com destino para Uberlândia/MG.

Diante das informações expostas, foi constatado, a princípio, o crime de tráfico de drogas. Os envolvidos e o ilícito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.