Políticos de Figueirópolis são ameaçados por ex-prefeita que recorre a suposto pai de santo

Por Redação

A cidade de Figueirópolis se encontra envolta em uma grave polêmica após vir à tona uma denúncia envolvendo a ex-prefeita Jakeline Pereira dos Santos. Em diversas plataformas de redes sociais, circulam capturas de tela de conversas que mostram a ex-gestora supostamente solicitando serviços de um “pai de santo” acusado de estelionato no Estado do Pará. Nessas conversas, Jakeline teria identificado os principais nomes da atual administração municipal como alvos de ameaças. O caso foi formalmente registrado em um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Polícia Civil de Figueirópolis.

Nos diálogos vazados, Jakeline menciona diretamente o atual prefeito de Figueirópolis, José Fontoura Primo, junto com seu filho e esposa, além do vice-prefeito Fernando Fernandes, o ex-prefeito Fernandes Rodrigues Martins, e o atual presidente da Câmara Municipal, Sanderley Ramos.

Um dos trechos mais perturbadores dessas conversas revela que a ex-prefeita teria classificado esses indivíduos como “principais alvos”, ordenando explicitamente que eles fossem eliminados.

A denúncia provocou indignação entre os cidadãos e as autoridades locais, que manifestaram preocupações legítimas sobre a segurança dos políticos referidos.

“Nós o localizamos em Palmas, e quando a polícia o prendeu e verificou seus antecedentes, havia uma ordem de prisão no Pará por extorsão e outros delitos. Ele continua detido em Palmas e será transferido para o Pará”, relatou Fontoura.

Os cidadãos de Figueirópolis esperam respostas rápidas e eficazes que garantam a segurança de seus representantes e promovam a paz na política local.

Questionado sobre as capturas de tela e um vídeo, o prefeito confirmou a veracidade do material, alegando que ele foi repassado pelo fato de a ex-prefeita não ter pago pelo serviço.

“Tudo é verdadeiro com o áudio dela. É uma demonstração de total despreparo. Inicialmente, ela pediu para que seu amante se tornasse impotente (sexualmente) com outras mulheres para que ficasse apenas com ela. Aproveitou a situação para solicitar outros ‘trabalhos’ para eliminar seus adversários. O interlocutor disse que isso seria mais caro e complicado, mas que aceitaria. Ela contratou e não pagou, e ele afirmou que nem chegou a realizar o serviço porque não recebeu. Ele nos procurou e, inicialmente, contatou Fernandes (ex-prefeito de Figueirópolis), oferecendo informações que poderiam interessar. Depois, eles marcaram um encontro em Palmas, mas o contato foi interrompido. No entanto, conseguimos localizá-lo junto à Polícia, o que resultou em sua prisão. Ele então revelou todas as informações e forneceu as conversas que possui com ela.”