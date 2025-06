Prefeitura de Cariri promove peneira do Flamengo com 4 atletas aprovados para testes em Curitiba

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 9, o estádio Gilvan Bento de Carvalho em Cariri foi palco de uma peneira que atraiu a atenção de jovens talentos do futebol. A avaliação foi realizada pela Escola de Futebol Trieste, de Curitiba (PR), que atua como “caça talentos” do renomado Clube de Regatas do Flamengo.

A Escola veio até o município por meio de uma parceria entre a Prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes. O Trieste FC é conhecido por revelar jogadores que se destacaram no cenário nacional e internacional, como Léo Pereira, Renan Lodi e Marcos Guilherme. Léo, zagueiro que já atuou pelo Athletico Paranaense e atualmente defende o Flamengo; Renan, lateral esquerdo que passou pelo mesmo clube e hoje brilha no Atlético de Madrid; e Marcos, meia-atacante que também teve passagem pelo Athletico Paranaense.

Durante a peneira em Cariri, quatro atletas nascidos em 2015, 2016 e 2017 foram aprovados. Entre os selecionados estão:

Guilherme Wachter Vancetto (2016), Arthur Henrique Rosário Couto (2017), João Antônio Rodrigues de Carvalho (2017) e Arthur Minoro Batista Tanaka (2015).

Os jovens atletas terão a oportunidade de se apresentar para uma nova avaliação na Escola Trieste em Curitiba entre julho e agosto deste ano.

Ricardo Silva, captador da Trieste e representante do Flamengo, destacou a importância do projeto de captação.

“Estamos sempre em busca de talentos e a parceria com a Prefeitura de Cariri é fundamental. Agradeço ao município pelo compromisso em fortalecer o esporte e proporcionar oportunidades para esses jovens”, destacou.

O prefeito Tetin também comentou sobre a iniciativa.

“Estamos muito felizes com essa parceria. O fortalecimento do esporte em nossa cidade é uma prioridade, e com a Trieste, temos a certeza de que mais peneiras virão, trazendo novas oportunidades para nossos jovens atletas”, pontuou.

A emoção tomou conta dos pais dos atletas aprovados. Thayná Ayume, mãe de Arthur Minoro, expressou sua alegria. “É um sonho realizado para o meu filho. Ele sonha em jogar em um grande clube e essa é uma grande oportunidade”, disse.

Júnior Marajó, pai de João Antônio, compartilhou seus sentimentos. “Dia de muita emoção e gratidão. Estamos muito orgulhosos. O João está se dedicando muito e essa chance é incrível para ele. Agradeço a gestão e a todos os envolvidos pela oportunidade”, enfatizou.

Elder Fernando Vancetto, pai de Guilherme Vancetto, também emocionado, comentou. “Ver meu filho se aproximar do seu sonho é indescritível. Agradeço à prefeitura e ao Trieste por esta oportunidade”, comentou.

Com o sucesso da peneira, Cariri se firma como um celeiro de talentos e um importante polo para o desenvolvimento esportivo na região.