Prefeitura de Gurupi dá início ao Carnaval com Grito de Carnaval com desfile de blocos

Por Redação

O Maior Carnaval do Norte do Brasil, o Carnaval de Gurupi 2025 começou! Na tarde desta sexta-feira, 28, enquanto uma chuva mansa molhava as ruas da cidade, os blocos das secretarias municipais de Saúde, da Mulher e Cidadania, da Assistência Social, da Cultura e de Juventude e Esportes se reuniam em frente ao prédio da Prefeitura, para o Grito de Carnaval, dando início oficialmente as festividades.

O Grito de Carnaval contou com o desfile dos já tradicionais blocos das Secretarias. O Bloco da Semus levou para avenida os temas Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis e Prevenção e Combate à Dengue e contou com a participação de servidores das 15 unidades de Saúde da Família, da Clínica da Mulher, da Policlínica e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

“ É muito gratificante fazer a abertura do Carnaval poder levar mensagens de conscientização e dar esse pontapé inicial ao Carnaval de Gurupi”, destacou a secretária de Saúde, Luana Nunes.

Comerciantes

O desfile dos blocos percorreu a Avenida Goiás e seguiu até o Parque Mutuca levando alegria e mensagens de conscientização durante o percurso. A empresária Jô Miranda comentou que adora assistir ao desfile dos blocos da Prefeitura. “É maravilhoso o carnaval de Gurupi, traz alegria para a cidade, movimenta as lojas e esse desfile todo ano a gente fica esperando esse povo animado desfilando nas ruas de Gurupi”.

Marcia Gomes, empresária, também compartilha do mesmo sentimento. “ É muito importante essa abertura com os servidores, trazendo as mensagens de conscientização, trazendo essa alegria do carnaval e a gente sai e fica na porta da loja para ver eles passarem”.

“É maravilhoso, traz um novo clima para a cidade e mostra para os comerciantes aqui da Avenida Goiás que o carnaval está começando com tudo”, destacou a empresária Wélica Naiara Nóbrega.

Chuva e animação

Mesmo debaixo de chuva, os servidores desfilavam animados pela, alguns com guarda-chuvas, outros sem, o importante foi participar da folia, como disse o servidor da Secretaria de Saúde, Cristiano Nizoto. “Desde o início do desfile dos blocos da Prefeitura eu participo, eu gosto demais de participar e com a chuva é que anima mesmo”.

A Prefeita Josi Nunes ressaltou a importância do Carnaval para a cidade e convidou: “ não importa a chuva, a gente já está acostumado, todo carnaval tem chuva, então traga sua sombrinha, vamos sambar, vamos dançar, vamos nos unir. O carnaval é uma grande união de pessoas dançando, se alegrando e além disso é muita riqueza, gerando emprego e renda e aquecendo a economia da nossa cidade e é por isso que é uma festa linda”, pontuou.

Atrações da Noite

O destaque da noite de abertura será o show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, que promete animar o público com seus maiores sucessos. Além disso, o evento contará com a participação de diversas bandas e artistas regionais.

Confira a programação desta sexta-feira, 28 de fevereiro:

20h – Circuito:

– Rony Sertão

– Meninas do Piseiro

– Kaio Fonseca

– Skema do Brasil

– Balança-Í do Brasil

– Jhonnie Marinho

00h – Hugo e Guilherme (atração nacional)

– Deusa Pinheiro

– Luciana Lucena

– Bonfá

– DJ Lélis

Trevo da Praia

A partir das 20h, o povoado Trevo da Praia contará com as seguintes atrações:

– Tri Show

– Tok Geral

Texto: Josy Rodrigues Donato – Ascom Semus Gurupi

Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi