Prefeitura de Gurupi orienta população sobre descarte correto de resíduos na Cascalheira e divulga tabela de tarifas

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), reforça à população as orientações sobre o descarte adequado de resíduos na Cascalheira, área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil, galhadas e materiais inertes, localizada na saída Norte da cidade, atrás do Posto Décio. A ação integra uma campanha de conscientização que busca incentivar o descarte ambientalmente correto, preservar áreas de proteção ambiental e combater o descarte irregular de entulhos em vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes.

A Cascalheira é uma área administrada pelo município e o descarte de resíduos é realizado mediante cobrança de tarifa, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 699, de 19 de junho de 2026. O local está autorizado a receber apenas resíduos sólidos da construção civil, galhadas e materiais inertes, classificados de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Secretaria de Meio Ambiente alerta que o descarte irregular desses materiais causa impactos ambientais, compromete a limpeza urbana e poderá ser alvo de fiscalização ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Rocha, destaca que a iniciativa alia organização, responsabilidade ambiental e conscientização da população. “A Cascalheira é o local adequado para o descarte desses resíduos. Nosso objetivo é orientar os cidadãos e garantir que esse material tenha a destinação correta, evitando danos ao meio ambiente e mantendo a cidade mais limpa. Também reforçamos que haverá fiscalização para coibir o descarte irregular e assegurar o cumprimento da legislação ambiental”, enfatizou.

Tabela de tarifas para descarte

Os valores para descarte na Cascalheira são:

Caminhão truck – R$ 154,65

Caminhão toco – R$ 77,33

Caminhão 3/4 – R$ 61,86

Contêiner tira-entulho 5 m³ – R$ 64,44

Contêiner tira-entulho 4 m³ – R$ 51,55

Contêiner tira-entulho 3 m³ – R$ 20,62

A Prefeitura também informa que há isenção de tarifa para um descarte gratuito por mês, destinado a veículos de passeio com carretinha ou carro, limitado a um descarte por placa.

Serviço

Local: Cascalheira – Saída Norte de Gurupi, atrás do Posto Décio.

Horário de funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 7h às 18h.

Informações: WhatsApp (63) 99132-9072.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi