Presidente do Hospital de Amor despacha com o senador Eduardo Gomes finalização das obras da unidade de Palmas

Nesta quarta-feira, 19, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, recebeu em seu Gabinete em Brasília (DF) uma comitiva do Tocantins e o presidente do Hospital de Amor, Dr. Henrique Prata, para tratar sobre a finalização das obras da unidade de Palmas.

Por Redação

A comitiva do Tocantins foi formada pelo o presidente do Tribunal de Contas (TCE-TO), Alberto Sevilha; o conselheiro Severiano Costandrade; o procurador de contas, José Roberto Gomes; o secretário da Segurança Pública, Bruno Azevedo; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faet), Dr. Paulo Carneiro; e o deputado estadual Moisemar Marinho.

Durante as reuniões, as autoridades apresentaram demandas de interesse da população tocantinense, reforçando a necessidade de apoio federal para fortalecer setores estratégicos, como segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Hospital de Amor em Palmas

Além disso, o presidente do Hospital de Amor, Dr. Henrique Prata, também despachou com o senador sobre a finalização das obras da unidade de Palmas.

“O senador Eduardo Gomes é o maior apoiador da história do Hospital de Amor e está sempre presente em todas as tratativas, além das emendas destinadas que já somam R$ 100 milhões. A visita é de reconhecimento, gratidão e de novas reivindicações”, destacou.

Alinhar prioridades

O senador Eduardo Gomes reforçou seu compromisso com as demandas apresentadas e ressaltou a importância do diálogo constante com as lideranças estaduais.